Italia appesa ai tweet

Roma. Mercoledì notte, al termine di una dura giornata di lavoro parlamentare, Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio alla Camera, lasciando Montecitorio risponde a un tweet di VendutoSchifoso. “Senza Italexit sarà considerato traditore. Quindi se non vuole avere rimpianti faccia quello che tutti noi vogliamo”, scrive l’anonimo follower. E’ l’una di notte. Quarantasette minuti più tardi, arriva la replica di Borghi: “Prima questi ‘noi’ devono diventare maggioranza nelle urne ...”. +++ BORGHI, CHIEF ECONOMIC ADVISOR TO SALVINI: IF THE...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.