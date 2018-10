Buone notizie per il lavoro. Gli ultimi dati Istat prima del decreto Dignità

Più dipendenti, più contratti a termine e più occupati tra gli over 50. I dati sul mercato del lavoro diffusi oggi dall'Istat, aggiornati ad agosto, confermano alcune tendenze che durante l'anno sono andate consolidandosi e che portano il tasso di disoccupazione a scendere sotto la soglia del 10 per cento – toccando il 9,7 per cento – per la prima volta dal 2012. A questo dato si accompagna anche quello relativo al tasso di occupazione, che raggiunge il record 59 per cento: da quando esistono le serie storiche dell'istituto di statistica, questo è il valore più alto mai registrato.

La crescita degli occupati ad agosto arriva dopo un lieve calo registrato sia a giugno sia a luglio, ed è pari a 69mila unità in più rispetto al mese precedente. I nuovi contratti si riferiscono per più della metà a donne (+43 mila, contro 26 mila uomini) mentre su base annua la crescita è maggiore per gli uomini (+171mila uomini, +141mila donne). Quanto ai disoccupati, continua il calo dei mesi scorsi: ad agosto la riduzione è di 119 mila unità, su base annua invece sono 438 mila i disoccupati in meno. Il dato è molto positivo anche considerando l'aumento degli inattivi, cioè delle persone che non cercano un lavoro e che per questo non sono considerate disoccupate: la variazione rispetto al mese di agosto è di 46 mila unità in più, mentre rispetto all'anno l'aumento è di 37 mila persone.

Crescono i dipendenti e i contratti a termine

Guardando ai numeri per la tipologia di contratto, emerge un mercato del lavoro orientato a una maggiore quota di contratti dipendenti rispetto a quelli autonomi. Sono 95 mila in più i dipendenti assunti nel mese di agosto, 50 mila con contratto permanente e 45 mila determinato. Sui dodici mesi, invece, la tendenza è più netta: i contratti a termine crescono del 12,6 per cento (351 mila in più), mentre quelli permanenti calano dello 0,3 per cento. Il decreto Dignità entrato in vigore a luglio, nota su Twitter il direttore della Fondazione Adapt, Francesco Seghezzi, in un trend di analisi sui dati Istat, non ha ancora impattato sulle dinamiche del mercato del lavoro: "Non sembrano esserci ancora effetti concreti del Decreto Dignità, ma è ancora presto", scrive.

Ferma l'occupazione dei giovanissimi

La composizione demografica degli occupati mostra invece un lieve aumento della disoccupazione giovanile (-0,2 per cento per i giovani che hanno tra 15 e i 24 anni), pari al 31 per cento, valore in calo in tutte le altre fasce d'età. Tra i giovanissimi cresce anche la quota di chi non cerca lavoro, gli inattivi, pari al 74,9 per cento. Come sottolinea ancora Seghezzi, il dato più preoccupante è che "depurati dalla componente demografica, i dati mostrano come l'occupazione giovanile sia stata sostanzialmente ferma (+0,2 per cento) mentre è cresciuta molto (+2,8 per cento) quella degli over 50, a conferma di una tendenza ormai assodata".