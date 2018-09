Più giovani, più poveri

Avendo caricato sul loro futuro 126 miliardi di deficit pubblico in tre anni, oltre alle ricadute sul debito, che cosa dà ai giovani la “manovra del popolo”? La risposta è zero. Dei maggiori capitoli di spesa, condono, reddito di cittadinanza e pensioni, nessuno riguarda le nuove generazioni mentre molto elargisce agli anziani, a meno di credere alla balla che mandando in pensione prima i sessantenni si crei lavoro per i ventenni: la Germania ha un’età di pensionamento effettivo di 64...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.