La Bce spiega perché è Trump a perdere la (sua) guerra commerciale

Roma. A chi chiedeva a Jerome Powell una replica agli attacchi di Donald Trump delle scorse settimane, il presidente della Fed ha risposto: ''Il Congresso ci ha dato un importante compito. Non prendiamo in considerazione fattori politici''. Powell poi avverte: ''Al momento la Fed non vede effetti sull'economia dalla politica commerciale. Ma dazi diffusi nel lungo termine possono essere negativi per gli Stati Uniti''. Che sia la ragion politica, assai più di quella economica, a guidare gli istinti belluini americani...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.