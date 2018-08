Il senso di Trump per i dazi

Stephen Moore, Arthur B. Laffer e Steve Forbes hanno pubblicato sul New York Times un editoriale in cui sostengono che Donald Trump potrebbe seguire sui dazi il playbook ideato da Ronald Reagan: l’ex presidente era considerato un falco antisovietico ma sorprese tutti quando propose a Gorbaciov di abolire gli arsenali nucleari nei loro paesi, “aprendo la strada al più lungo periodo di disarmo nucleare della storia”. Così oggi Donald Trump potrebbe rivelarsi non già uno dei presidenti americani più protezionisti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.