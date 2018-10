America drop again

Il calo del 4 per cento del principale indice di Wall Street, lo Standard & Poor 500, dice che gli investitori iniziano a considerare l’idea che in futuro, 2019 o oltre, ci sarà un rallentamento dell’economia americana in seguito a una politica monetaria più restrittiva della Federal reserve. I rendimenti dei titoli del Tesoro hanno visto una impennata di 40 punti base e questo ha coinciso con vendite di titoli di settori ciclici, come quello bancario, e acquisti di quelli...

