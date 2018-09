Roma. Molletta sul naso, patata in bocca e imbuto sopra: “Faccio l’accento francese?”. Ma dopo essersi camuffato, quando Di Maio assistito da Casalino chiamerà i funzionari della Megaditta di Bruxelles per convincerli a farci sforare il deficit, un po’ come Fantozzi e Filini che vogliono evitare la “coppa Cobram”, dall’altro capo del telefono lo riconoscerebbero subito: “Di Maio è lei?!”. Dopo l’annuncio della Finanziaria 2019 di Macron, che porterà il deficit al 2,8 per cento del pil, la reazione...

