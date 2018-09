Pil su, deficit e pressione fiscale giù. L'economia prima dell'èra gialloverde

L'Istat ha rivisto al rialzo la crescita del pil per il 2017. Una variazione piccola, dello 0,1 per cento, che fa segnare per l'anno scorso un +1,6 per cento. Sulla base dei nuovi dati, l'Istat ha quindi rilevato che il pil nel 2016 è cresciuto dell'1,1 per cento, con un revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali, mentre nel 2015 la crescita è stata dallo 0,9 in calo rispetto al dato precedente che era dell'1 per cento.

Non è l'unico dato diffuso dall'Istituto di statistica. Sempre lo scorso anno, infatti, la pressione fiscale è scesa dal 42,4 per cento al 42,2 mentre il rapporto tra debito e pil è diminuito al 131,2 per cento rispetto al 131,8 per cento del 2016. Peggiora, invece, il rapporto deficit/pil: l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al pil è pari a -2,4% (-2,5 per cento nel 2016). La stima pubblicata ad aprile era -2,3 per cento.

Quando noi abbiamo preso il Governo la pressione fiscale era al 43.6%. Con le nostre leggi di Bilancio è scesa al 42.2%. Diminuite le tasse, cresciuto il PIL, cresciuti i posti di lavoro. Questi sono numeri, fatti, dati ufficiali; agli altri lasciamo le #FakeNews — maria elena boschi (@meb) 21 settembre 2018

Cresce poi il potere di acquisto delle famiglie: +0,5 per cento. Mentre in valore nominale il reddito disponibile fa segnare un +1,6 per cento. Il valore dei consumi privati è aumentato del 2,6 per cento e la propensione al risparmio delle famiglie è scesa al 7,7 per cento dall'8,6 del 2016.