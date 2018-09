Una volta “investimenti ad alto moltiplicatore”. Ora solo spesa in deficit

Un giorno dalle parti del governo la parola d’ordine era: investimenti. E non investimenti qualsiasi, ma “ad alto moltiplicatore”. In prima linea c’era il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio che illustrava così la sua visione per la Finanziaria: “Se serve, d’accordo con l’Unione europea, dobbiamo poter accedere a investimenti ad alto valore, ad alto moltiplicatore, anche in deficit”. Gli faceva eco il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: “Una sfida fondamentale per far ripartire gli investimenti nelle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.