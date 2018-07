“Non è cambiamento, è peggioramento”, dice l’industriale Bonometti

Roma. Come ha scritto lo storico dell’economia Giuseppe Berta sul Foglio del 26 luglio, nell’immaginario politico di una parte del populismo gli imprenditori rappresentano una componente essenziale perché iniettano linfa vitale nella vita di un paese altrimenti immobile. L’imprenditore, almeno nella visione shumpeteriana, è essenzialmente innovatore e perciò incline ad assecondare una spinta al cambiamento. Tuttavia il populismo, vediamo oggi, frustra gli imprenditori quando, per assecondare la massa, fa la guerra al capitalismo sia in senso demagogico sia sostanziale. ...

