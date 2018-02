Una buona lezione agli urlatori

L’Ideal Standard di Roccasecca non farà più sanitari ma sampietrini, ci saranno una nuova proprietà e una nuova produzione, ma l’azienda non chiuderà: al ministero dello Sviluppo economico è stato firmato l’accordo tra azienda, istituzioni e sindacati che formalizza la cessione del ramo d’azienda alla newco Saxa Grestone. L’intesa raggiunta prevede nuovi investimenti e la tutela dei vecchi livelli occupazionali: che vuol dire 30 milioni di euro in più, tanti sono i nuovi capitali, e 300 disoccupati in meno, tanti...

