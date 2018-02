Così l'incertezza sull'inflazione porta maretta nell'Eurotower

Roma. L’inflazione nell’Eurozona è attesa in calo all’1,3 per cento nel mese di gennaio, secondo le stime Eurostat, nonostante una crescita economica sostenuta come non si vedeva da un decennio, del 2,5 per cento nel 2017, e la graduale ripresa del mercato del lavoro nell’area euro. L’uscita dalla crisi finanziaria a ritmi più rapidi degli Stati Uniti (2,3) e del Regno Unito (1,8) fiaccato dalla Brexit (come previsto dalla Bank of England dopo il voto di giugno 2016) stanno facendo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.