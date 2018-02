La bella addormentata inglese

Roma. L’uomo che ha rovinato la Banca d’Inghilterra con le sue speculazioni, l’anima nera della sovversione democratica, qualsiasi cosa voglia dire, è tornato sulle prime pagine dei giornali britannici, ultima testimonianza dell’umore del Regno Unito, che non sa fare i conti con se stesso, e reitera tic antichi. George Soros ha “un piano segreto” per far fallire la Brexit, titolava gigante ieri il Daily Telegraph, broadsheet britannico da ultimo un po’ annebbiato dalla lotta ideologica sul divorzio europeo. Di segreto,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.