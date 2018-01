Un'altra crepa nel fronte disfattista

Il potere d’acquisto delle famiglie italiane è aumentato nel terzo trimestre 2017 dello 0,8 per cento; un balzo dell’1,1 per cento annuo. Mentre il reddito disponibile è salito dello 0,7 per cento, il 2,1 su base annua: “Una crescita significativa”, dice l’Istat che ha pubblicato ieri una raffica di dati positivi. Dopo un anno di discesa torna a salire la propensione al risparmio, dello 0,5 per cento nel trimestre e dell’8,2 in totale. Ma le famiglie hanno anche ripreso a...

