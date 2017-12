Nonostante il santo Natale, oggi abbiamo scelto di essere in edicola, in edicola digitale, per approfittare del clima ovattato e gioioso di questi giorni e farvi ragionare su un punto che ci sembra importante mettere a fuoco mentre l’anno finisce: perché ci ostiniamo a guardare il mondo per come lo percepiamo e non per quello che è? E perché essere ottimisti è considerata una delle più grandi eresie del nostro secolo e il più grande affronto culturale contro la normalità...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.