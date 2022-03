Spiragli di intesa tra Russia e Ucraina. Zelensky smuove le coscienze americane

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Abbastanza esplicito l’esempio per chiedere aiuto. Volodymir Zelensky sa spiegarsi bene e ha bisogno di far capire a Mosca che, anche senza intervento diretto della Nato, il sostegno del mondo democratico alla causa ucraina può diventare un elemento di destabilizzazione per il potere russo. Insomma, ancora una volta, il suo ruolo consiste in buona parte nell’attestazione del fallimento del tentativo di guerra lampo da parte russa e nella possibilità di stabilizzazione di qualche forma di contropotere in Ucraina alle dipendenze del governo legittimo. A proposito, a Vladimir Putin il fallito intervento rapido per prendere Kyiv deve bruciare parecchio, se, con una specie di lapsus rabbioso, rilancia lo stesso concetto per dire che le sanzioni veloci non hanno funzionato.