Il deal iraniano è più vicino (per ora)

L’accordo sul nucleare iraniano sembra essere di nuovo più vicino dopo che gli Stati Uniti hanno promesso per iscritto quello che i russi volevano: le sanzioni per la guerra in Ucraina non intaccheranno le ricche relazioni economiche fra Mosca e Teheran che ammontano a oltre un miliardo di dollari. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ieri è volato in Iran e ha annunciato che ora “la Russia non porrà alcun impedimento a un accordo”. Un funzionario del dipartimento di stato americano ha confermato a Reuters che “forse ora Mosca capirà che le nuove sanzioni alla Russia non sono legate ai negoziati di Vienna sul nucleare iraniano”. In realtà i due dossier erano legati fra loro. Il presidente americano Joe Biden vuole concludere in tempi brevi quella che sarebbe una vittoria diplomatica da spendere sia con il proprio elettorato – riportare in vita il deal sul nucleare iraniano era fra le sue promesse elettorali – sia sul fronte della politica estera.

