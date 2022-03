Le intelligence alleate hanno distrutto la blitzkrieg di Putin e sono l'arma segreta di Kyiv

C’è un momento che colpisce nella battaglia di Hostomel. La battaglia di Hostomel è quella che il 24 febbraio, primo giorno di guerra, ha fermato l’invasione dell’Ucraina e ha infranto i piani dei comandanti russi – che erano convinti di poter conquistare la capitale Kyiv in due giorni. Prima di Hostomel c’era una “operazione speciale”, per dirla come il presidente russo Vladimir Putin, pensata come una blitzkrieg: la guerra lampo tedesca. Si arriva con un’azione fulminea dentro la capitale, si occupano i palazzi del potere, si arrestano i vertici ucraini e li si rimpiazza con un governo fantoccio. Questo era il piano e l’intelligence americana lo aveva condiviso con il pubblico. Dopo Hostomel la blitzkirieg non c’è più ed è stata sostituita da un conflitto del quale non si vede la fine ma si intuiscono già adesso i costi spaventosi. I russi sono stati costretti a fare i conti con la realtà e in questi giorni stanno scavando trincee per prepararsi alle prossime fasi. C’è un momento che colpisce, si diceva.

