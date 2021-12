Lode all'adattabilità delle regole contro la pandemia

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Provate con una lode dell’intelligente adattabilità delle regole, come argomento a cena. Andrete contro secoli di convinzioni, ma forse vi divertirete. E anche contro qualcosa di molto attuale e cioè la critica agli esperti e ai politici che cambiano troppo spesso orientamento sul da farsi contro il Covid. Ecco, qui si consiglia di lodare proprio il cambio di orientamento. Intanto perché questa tecnica da guerriglia ha un suo fascino e poi per qualche ragione un po’ più fondata. Il virus cambia e gioca con i cambiamenti, mantenere sempre le stesse risposte di politica sanitaria non avrebbe senso. Anche la capacità di contenimento dovuta ai vaccini e a qualche forma di cura cambia (e in meglio) e vale la stessa conseguenza citata sopra. Poi c’è un paese che ha risposto con serietà e fiducia nella medicina all’appello per la vaccinazione. L’Italia è tra i paesi più vaccinati del mondo e questo fatto incoraggia la possibilità di scelte pubbliche sulle regole di convivenza e sulla vita sociale aggiornate con frequenza e misurate sulle esigenze del momento. Tutto questo vale come risposta preventiva a chi criticherà le decisioni della triplice (Cts, cabina di regia, governo) perché diverse da quanto stabilito solo pochi giorni fa. Un punto di partenza potrebbe essere l’abolizione della quarantena per i vaccinati con terza dose, ai quali verrebbe imposto di indossare la Ffp2 nei giorni successivi al contatto con un positivo. In generale la flessibilità delle regole si rivela particolarmente utile ora che la nuova variante va veloce ma cominciamo a conoscerla meglio. A cena non si parlerà d’altro.



Le tre "cose" principali

Fatto #1

I contagi che corrono in Francia e anche qui e come reagire. Sempre in Francia, l’ultima novità, sono tre settimane di chiusura delle discoteche dal 3 gennaio, quindi si cerca di evitare anche i festeggiamenti tardivi e molto tardivi del Capodanno.

Fatto #2

Cos’è un contatto stretto, perché si fa presto a dire ma in questi casi la precisione aiuta. E le regioni, appurato cos’è un contatto, chiedono che l’obbligo di tampone venga imposto con maggiore oculatezza.

Fatto #3

Finalmente Carlo Calenda farà una proposta in tal senso (cioè, come twitta lui stesso, si rivolgerà a +Europa per un’iniziativa elettorale e politica comune). Anche perché la frammentazione del già non frequentatissimo centro liberale europeista sta prendendo un aspetto sempre più ridicolo.

Oggi in pillole