Servono nuove regole per evitare una quarantena di massa

Con l’incremento dei contagi anche in Italia si è aperto un dibattito sul problema legato alla quarantena dei positivi e dei loro “contatti stretti”. Le misure italiane, se non riviste, potrebbero creare in tempi stretti una situazione molto simile al lockdown per una larga fetta del paese. Come spiegato dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, è verosimile che anche da noi si arrivi a 100 mila contagi al giorno. Eppure, nonostante questi numeri, lo stesso sottosegretario invita alla calma: “Aspettiamo un parere del Cts. Una revisione della quarantena è sicuramente necessaria, ma non è questo il momento. Aspettiamo almeno 10-15 giorni”. Un’attesa che potrebbe rivelarsi decisamente troppo lunga. Stando infatti ai numeri dello stesso Sileri, con un ritmo di 100 mila contagi quotidiani si arriverebbe oltre un milione di nuovi positivi in 10 giorni. Contando che in media ogni positivo ha dai 5 ai 10 contatti stretti, si rischierebbe di avere fino a 10 milioni di persone bloccate in quarantena in casa per un tempo minimo di 7 giorni per i vaccinati, destinato però a essere più lungo per la sempre più difficile reperibilità di tamponi. Uno scenario paradossale che avrebbe importanti ripercussioni in ambito sociale e lavorativo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE