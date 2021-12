Nove regioni sono oltre la soglia per ricoveri e intensive. Figliuolo: "Dal 10 gennaio booster a 4 mesi"

A livello nazionale superati i limiti dall'allerta: 12 e 15 per cento. Le situazioni peggiori in Calabria, Liguria, Friuli e Bolzano. E il generale annuncia l'avvio della nuova fase della campagna, in arrivo circa 3 milioni di dosi Novavax: "Preoccupano i 5,7 milioni di indecisi. Mi auguro che il nuovo vaccino possa convincerli"

La variante Omicron, l'aumento esponenziale dei contagi delle ultime settimane, con tassi d'incidenza sui tamponi effettuati che hanno superato il 10 per cento nella giornata di ieri, mostra i suoi effetti anche negli ospedali: le terapie intensive, su scala nazionale, risultano occupate al 12 per cento, oltre la prima soglia d'allerta fissata al 10 per cento, mentre i ricoveri in area non critica hanno ormai raggiunto il limite del 15 per cento. È quanto riferisce il monitora secondo il monitoraggio di Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali l'Italia.