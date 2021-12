Magrini (Aifa): "Si valutino tutte le misure di contenimento. Obbligo? Meglio un'adesione consapevole"

Tante informazioni non controllate, aspettative troppo elevate: si deve saper convivere con l’inatteso. Ma il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco guarda con fiducia al 2022

Al direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini il “Jingle Bells” intonato da tre noti scienziati – Bassetti, Crisanti e Pregliasco – non è dispiaciuto affatto. “Sono stimati colleghi con un’idea creativa per un nuovo compito, credo però che debbano insistere e migliorare, come Dulbecco a Sanremo. Forse esagero ma vedrei bene anche Rappuoli, l’uomo che ha scoperto più vaccini al mondo, nei panni di Babbo Natale che spiega perché i vaccini sono uno strumento fondamentale”.