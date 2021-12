Crisanti, Bassetti e Pregliasco: il “Jingle Vax” che rassicura

A me sono piaciuti, mi hanno fatto ridere e mi hanno in modo strano e lieto, “sì sì vax sì sì vax vac-ci-nia-mo-ciiii”, rassicurato. Parlo dei virologi Crisanti, Pregliasco e Bassetti, del loro trio improvvisato sulle note di “Jingle Bells”, camici bianchi in salsa natalizia. Da sempre, da tempi non sospetti, il mio idolo è il professor Locatelli, che stupì i giornalisti in conferenza stampa, all’epoca del primo lockdown, dicendo loro che si scusava per aver forse “scotomizzato”, cioè rimosso a cagione dell’ansia, alcune loro domande sul virus arrembante. Ma non si vive di sola serietà ufficiosa, di impeccabilità, di capacità di intervento rarefatta e sofisticata, autorevole e essenziale. Non basta la scotomizzazione né aiuta il suo opposto, la drammatizzazione. Eppoi la vera grande ricchezza di una democrazia sanitaria appesa a procedure d’emergenza è sempre stata, a pensarci bene, nella varietà, più o meno plausibile ma quasi sempre benintenzionata, dei portatori di sapere che si mettono in gioco davanti a tutti. Anche le lezioni del professor Burioni da Fazio sono un teatrino, composto magari, severo, un tantino ripetitivo, ma teatrino, con tanto di aula accademica e cattedra immaginaria a rafforzare il senso o il significato delle parole curative.

