Le mutazioni di questa pandemia e le risposte politiche sempre uguali. Ma prima o poi anche noi dovremo imparare a ballarci su

Tutta la vita, in senso biologico, ma anche in uno più ampio, è risolvere problemi, sosteneva Karl Popper. Qualunque organismo per tenersi in vita e riprodursi deve incessantemente risolvere problemi, ai più diversi livelli. La pandemia, in questo momento, è ritenuta da molti il nostro principale “problema” (che sia un problema non vi è dubbio, che sia il principale se ne potrebbe discutere).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE