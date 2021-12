Perché vietare i tamponi alle parafarmacie non ha alcun senso

Col diffondersi di Omicron servono molti più test e in tempi più stretti. Potrebbero aiutare 6 mila parafarmacie, in grado fare 200 mila tamponi al giorno, ma le farmacie si oppongono. Il governo non fa nulla e gli italiani restano in coda

Col diffondersi della variante Omicron – certamente più contagiosa e probabilmente meno severa – cambiano le regole di ingaggio. Diventa sempre più cruciale la capacità del paese di garantire un volume di tamponi superiore all’attuale. Oggi sono le farmacie a farsi carico di gran parte di questo sforzo: sono loro a somministrare circa 700 mila tamponi al giorno, il 20% in più rispetto al periodo pre-festivo e il 73% dei 960 mila tamponi totali. E’ evidente che la missione rischia di travolgerle. O meglio, sta già accadendo con l’impennata dei contagi. Basta dare un’occhiata alle lunghe code all’esterno delle farmacie o all’allungamento dei tempi per prenotare un tampone. E’ necessario ampliare la platea dei soggetti autorizzati a svolgere questa funzione essenziale: accanto alle 19.500 farmacie (di cui però solo il 14 mila erogano il servizio) il governo dovrebbe autorizzare anche le circa 6 mila parafarmacie italiane. Anzi, non c’è una sola ragione valida per non averlo già fatto.