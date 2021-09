Il governo rinvia l'estensione del green pass, per ora

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Se si tratta di rinviare (e intanto far calmare le cose), allora Mario Draghi sa anche rinviare e, per ora, l’estensione dell’obbligo di green pass sarà limitata a una piccola serie di ambiti specifici, tra cui i lavoratori delle pulizie e delle mense scolastiche. E nel tempo in più concesso dal rinvio sarà la Lega a doversi chiarire al proprio interno, mentre, anche oggi, i leghisti hanno votato con l’opposizione di FdI. Intanto ecco il certificato vaccinale in arrivo anche oltre confine, nella vicina Svizzera (paese che pure ama la libertà, tanto per dire). E la terza dose, vista da vicino.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Renato Brunetta va avanti con la sua scelta di far rientrare al lavoro in ufficio i dipendenti statali. Ma (si spera), l’obiettivo non è tanto o solo quello della presenza fisica e del ritorno al tornello. Perché c’è molto da fare per spiegare come introdurre più integrazione informatica negli uffici pubblici, ma senza partire dall’idea che spostando i lavoratori a casa sia completato il processo.

Fatto #2

Charles Michel fa la politica estera di serie A dell’Ue, ma, ricordiamo, non ci sono ancora gli strumenti per realizzarla.

Fatto #3

A Parigi il processo ai terroristi delle varie azioni coordinate del 13 novembre 2015 (in città controlli di sicurezza molto rafforzati).

Oggi in pillole