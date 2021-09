Estensione del Green Pass: tutte le ipotesi al vaglio del governo

Pubblica amministrazione, aziende private e terziario: il governo vuole arrivare a una sintesi sull'uso del certificato verde entro la settimana. Oggi l'incontro tra sigle sindacali e Confindustria

“Decideremo come farlo”, non “se” farlo. Sull’allargamento del Green pass, Mario Draghi è stato categorico. Con la possibile impennata dei contagi dovuta l’arrivo della stagione invernale, l’obbligo di vaccinazione e l’estensione del certificato verde sono gli strumenti scelti dal governo per evitare nuove misure restrittive. Per questo i nodi ancora da sciogliere saranno al centro della mediazione politica nel corso della settimana, per arrivare a una sintesi nella cabina di regia che non sarà convocata prima di giovedì.

Nella pubblica amministrazione, dove è già valido per la clientela, potrebbe essere esteso anche ai dipendenti, il 10 per cento dei quali non risulta ancora vaccinato. Nella scuola, dove è già richiesto agli insegnanti, potrebbe scattare l’obbligo anche per gli studenti, sia per far procedere in modo rapido la vaccinazione nella fascia d’età dai 12 ai 17 anni sia per poter tornare tra i banchi in sicurezza. Nel settore dei trasporti, dopo l'obbligo in vigore dal 1° settembre per treni, aerei, traghetti e autobus a lunga percorrenza, si valuta l'estensione a metropolitane, tram e autobus urbani. Nel terziario, il pass diventerà obbligatorio per i dipendenti di tutti quei settori per i quali il certificato verde è stato imposto agli utenti: palestre, piscine, ristoranti, pub, cinema, teatri, sale da concerto e, in generale, nei luoghi di ritrovo al chiuso dove c'è il rischio assembramento.

Non è ancora prevista una data precisa per l’entrata in vigore delle nuove regole: tutto dipenderà dalla cabina di regia, anche se l'intenzione sembra quella di partire da fine settembre o al più tardi da inizio ottobre (due date plausibili potrebbero essere il 27 settembre e il 4 ottobre).

Per quanto riguarda l'uso del certificato verde nelle aziende private, sarà importante l'esito dell'incontro previsto oggi alle 18 tra le sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil) e le associazioni di categoria degli imprenditori (Confindustria e Confapi). Dopo settimane di scontro, l’accordo tra le parti sembra vicino.

Nel frattempo, è cominciato stamattina alla Camera dei deputati l'esame del decreto legge sull'emergenza Covid-19 che contiene anche le ultime disposizioni relative al green pass. Tra le novità da approvare anche l'estensione a un anno della sua durata. In vista del voto, il governo starebbe pensando di porre la fiducia.