"Ausiliari del traffico per controllare green pass. Basta benaltristi". Parla il ministro dei Trasporti, Giovannini

Caro signor ministro, è pronto a diventare il ministro è “tutta colpa sua”? “Le rispondo con le parole di Mario Draghi. Ci potranno essere problemi circoscritti ma nessuno può minimizzare il lavoro che abbiamo fatto. Pensi a cosa resta delle polemiche di giorni fa sul green pass nei trasporti. Resta un sistema che sta funzionando e controlli bene organizzati. Lo riconoscono anche i cittadini/viaggiatori”. E’ l’uomo infrastrutture, il professore Enrico Giovannini, il titolare del ministero dei Trasporti. Ha emanato 52 decreti attuativi in sei mesi, preparato il Dl Infrastrutture che sblocca 4,6 miliardi per la perequazione infrastrutturale fra territori. A chi dice “e cosa vuole che siano?” risponde che in Italia il problema è sempre “il benaltrismo”. Suggerisce di guardare alle risorse in maniera integrata perché non ci sono solo i fondi del Next Generation Eu, ma anche altri fondi. A chi gli chiede “ma cosa significa infrastruttura sostenibile?” replica che “è un modo innovativo di concepire la progettazione e la realizzazione delle opere. Una rivoluzione copernicana. D’ora in avanti i progetti di fattibilità tecnico-economica di un’infrastruttura dovranno rispondere anche a criteri che guardano alla sostenibilità”. E’ a favore dell’obbligo vaccinale ma precisa “che la valutazione del governo è ancora in corso”.

