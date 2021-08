Green pass su autobus e metro. I controllori: "Questi ce menano"

“Ma che dobbiamo controllare! Se li facciamo scendere, questi ce menano”. L'ipotesi di usare i controllori dei mezzi pubblici per verificare il green pass non sta lasciando sereni i lavoratori del trasporto pubblico. Soprattutto a Roma, dove la proposta viene raccolta con scetticismo. “E' semplicemente impossibile, un'utopia vera e propria. I passeggeri dovrebbero passare vicino al conducente ma già adesso sui mezzi Atac questo non succede per via del distanziamento”, spiega Michele Frullo, rappresentante dell'Ubs nell'azienda del trasporto pubblico romano. “Al massimo si può pensare di delegare il personale addetto alla vendita dei biglietti, ma sui mezzi come fai? Già con un riempimento all'80 per cento c'è poco spazio per gli utenti, immagina riuscire a controllare passeggero per passeggero”. Anche perché il rischio, considerando che una delle caratteristiche dei mezzi dovrebbe essere la tempestività, è che basti l'intoppo con un singolo per causare disagi a tutti gli utenti. “I controllori e i conducenti non sono incaricati di pubblico servizio, al massimo svolgono funzioni di polizia amministrativa, non hanno alcuna autorità. Quindi per allontanare qualcuno avresti bisogno delle forze dell'ordine. Pensare di far funzionare il modello in una città come Roma in cui ci sono più di 10mila fermate e tra i 200 e 300 controllori è semplicemente da pazzi. Ho l'impressione che sia una di quelle bolle di sapone destinate a scoppiare nel nulla ”, dice ancora Frullo.

