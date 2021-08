Convincere i No vax con l'obbligo vaccinale. Una proposta

Al direttore - L’obbligo vaccinale non è un’opinione. È principio costituzionale, legge vigente nonché efficiente scelta sanitaria ed economica. Poiché di fronte a una pandemia conclamata sono pacifiche, da decenni, la legittimità giuridica e l’efficacia sanitaria dell’obbligo vaccinale, ora la discussione va semmai fatta sull’estensione del perimetro ottimale di applicazione della specifica norma sul Covid-19. Essa, grazie al dl 44/2021, giustamente impone già oggi la vaccinazione obbligatoria, sotto pena di specifiche sanzioni, per il sottoinsieme di cittadini costituito dagli operatori sanitari. Non è quindi rilevante chiedere al politico di turno se pensa che l’obbligo vaccinale sia legittimo, ma semmai interrogarlo in merito a chi altri, oltre a chi opera in sanità, esso debba essere applicato.

