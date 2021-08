L'obbligo vaccinale non è più un tabù

O vaccinazioni o chiusure. Senza immunità, in autunno saranno guai. Nel governo cresce il partito di chi vuole rendere obbligatorio non solo il green pass, ma anche il vaccino. Draghi sa che è decisivo

O vaccini o chiusure. C’è una piccola bomba a orologeria piazzata sotto la superficie della maggioranza di governo e quella bomba ha a che fare con un problema che un pezzo importante della politica italiana sembra aver momentaneamente cancellato dal suo orizzonte. Il problema è presto detto: o la campagna sulle vaccinazioni registrerà una svolta significativa, spingendo la popolazione fragile che non si è ancora vaccinata a vaccinarsi in poco tempo, o in autunno i colori delle regioni italiane, con tutte le conseguenze del caso sulle aperture, sui ristoranti, sulle scuole, potrebbero tornare a essere cupi come quelli di un anno fa.