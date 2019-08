Quei 5 stelle che detestano Di Maio

Insomma fate questo benedetto governo.

I 5 stelle che detestano Di Maio e smontano i suoi giochetti.

Altri 5 stelle, sempre romani, che detestano Di Maio.

Ecco, appunto.

E quindi, un paio d'ore dopo, siamo al Viminale? E chi lo vuole?

Qualcosa si sbloccava intanto.

E appunto potete dire a cena che quando si discute di ministri e ministeri significa che l'accordo sta arrivando.

Oppure provate a capire che vuole dire Grillo, forse intende dire che bisogna mettersi d'accordo per governare senza darsi troppe arie di rinnovamento. O forse si è scocciato un'altra volta.

E se Grillo promuove Conte la stessa cosa fa Trump, che scrive a memoria e quindi è più sincero e sbaglia il nome. Pensate al rodimento interiore di un Di Maio.

Saggiamente Giuliano da Empoli ci mette in guardia dalla crisi twittata.

In ogni caso si consiglia a Di Maio per il prossimo giretto in Francia di farsi due chiacchiere col presidente Macron o con qualche suo consigliere e di lasciar stare i gilet gialli.

Lo so, lo so, a voi va di più di parlare dei perdenti, degli sconfitti, dei marginalizzati. Sul piano personale su Salvini si è scritto molto ultimamente e troverete ampi ritratti e fenomenologie salviniane. Vuole entrare nella categoria, senza una vera ragione, Carlo Calenda improvvisamente e insensatamente diventato impolitico e incapace di comprendere la ragione politica.

Come andarsi a mettere ancora di più nei guai.

Buona cosa.