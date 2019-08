Tonno subito. Meloni e Rizzo sgocciolano sul populismo

Le metafore politiche, più sono cretine e più hanno successo. La scatoletta di tonno ci tormenta da anni. E’ una fissazione per populisti senza fantasia, e li appaia: Giorgia Meloni e Sergio Rizzo. Ogni volta che ricorre al video e alle metafore agroalimentari (#zucchinedimare), Giorgia Meloni carambola nel grottesco. Ieri è apparsa su Facebook con una scatoletta di tonno in mano, per denunciare la grama fine degli ex “apritori di scatolette di tonno”. “Ricordate quando il M5s voleva aprire il palazzo come se fosse una scatoletta di tonno? E’ successo che loro sono diventati il tonno. Si sono chiusi nella loro scatoletta e non ne vogliono più uscire… Il tonno è chiuso nel palazzo a trattare con il Pd”. Anziché dire, legittimamente, che è un accordo politico che non le piace, Meloni sa avanzare solo la caricatura di un ragionamento, secondo cui trattare per fare un governo sarebbe sbagliato. Viva la democrazia. Ma Meloni, per mestiere, fa politica. Molto peggio, e più significativo, è che Mr. Metà della Casta sia ammaliato dalla stessa immagine. Su Rep. Rizzo scrive: “L’età dell’innocenza del M5s si è del tutto esaurita… Sbarcato in massa nel Parlamento italiano, con l’unico obiettivo di ‘aprirlo come una scatoletta di tonno’, ha finito per integrarsi in pieno con il contenuto di quella scatoletta. Tonno, magari con qualche spina, ma sempre tonno”. Non può nemmeno venirgli in mente che essersi parlamentarizzata potrebbe essere un bene, per una forza antisistema. Perché Rizzo ha contribuito a costruirlo, il mito dell’apriscatole. E adesso che è fuori moda, fa il finto tonno.