Siamo un paese di culle vuote

In questa campagna elettorale c’è un tema di cui si parla ancora troppo poco: le prospettive per il futuro. Intendiamo il futuro dell’Italia, anzi degli italiani, intesi come popolazione. I dati dell’Istat pubblicati giovedì sono catastrofici: “Al 1° gennaio 2018 si stima che la popolazione ammonti a sessanta milioni 494 mila residenti, quasi centomila in meno sull’anno precedente (-1,6 per mille)”, dice l’istituto di statistica. “Nel 2017 si conteggiano 464 mila nascite, nuovo minimo storico e il 2 per cento in...

