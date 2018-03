Quando quel genio di Elon Musk cancella la pagina Facebook della sua azienda

Da quando è scoppiato il caso Cambridge Analytica, un susseguirsi di reazioni imperversano sui Social Network, come se tutto fosse una novità e nessuno fosse a conoscenza che i dati che volontariamente forniamo a Facebook potevano essere usati per scopi pubblicitari, quanto politici.

Tra le reazioni più incredibili che si stanno verificando in questi giorni quella che risulta più incredibile è il #DeleteFacebook, ovvero utenti che stanno decidendo di cancellarsi dal Social di Zuckemberg anche se fin'ora probabilmente hanno postato gattini e cuoricini o frasi motivazionali da calendario cinese. (non in senso di cultura, ma di fabbricazione)

Ma può capitare che in tutto questo marasma di reazioni, il co-founder di Whatsapp, Brian Acton, pubblichi un post con l'hashtag del momento: "#DeleteFacebook" ed a rispondergli appare il visionario magnate Elon Musk, che risponde con un burlesco: "Cosa è Facebook?". Ma nella conversazione entra un altro utente, che gli domanda perentorio: "Elon, cancella la tua pagina di Space X se hai le palle!".

Si, Elon Musk lo ha fatto davvero.