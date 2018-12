Sandra Bullock con baci da Chieti

Uomo senza una personalità ben definita puoi darci dei consigli su come investire i nostri risparmi?

Antonio, Pisa

Certo è il mio lavoro. Scusa se te lo dico ma al Foglio mi avevano assunto come responsabile redazione economica. Poi essendo un romantico che si innamora subito mi hanno spostato. Allora ti dico come ho investito il mio milione di euro che ho guadagnato nei modi che ti lascio immaginare. 200.000 euro in azioni così suddivise: 500.000 euro titoli della Banca Centrale del Ghana; 500.000 euro di azioni dell’azienda leader dell’olio di palma la Fratelli Nelson con sede alle Bahamas; 50.000 azioni del canile municipale di Boston. Primo canile a essere quotato in Borsa nel 1921, da allora l’azione vale uguale un dollaro; 50.000 in azioni della ditta di un mio amico che è fallita oggi (mercato secondario); 500.000 in obbligazioni tutte emesse da stati asiatici, tasso interesse 100 per cento, rischio di perdere il capitale sicuro. Il resto in oro diamanti zaffiri rubini e soprattutto la tanzanite la nuova pietra preziosa. Un carato costa più del diamante. Ecco invece voglio darti un consiglio. Investi tutto in criptovalute. Sono svincolate dalle banche centrali eccetera. Altrimenti i quadri di Mario Schifano sono il migliore investimento. Io ne ho presi 100 alla televisione nel 1992. Ho speso in lire 30 milioni. Oggi valgono 730.000 euro. Anche l’investimento in francobolli rende bene. Alcuni ristoranti a Milano li accettano come pagamento, ma non è il caso. Però se vuoi sì, i francobolli sono tuoi.

Qual è il film più bello che hai visto di recente?

Roberta, Cosenza

Facile rispondere! Sandra Bullock che fa la cretina tramite lettera con un architetto che però è indietro nello spazio temporale. I due si baciano. In stazione a Chieti, proprio la tua città. Almeno nel film c’era il cartello Chieti in stazione. Poi non so se negli studi Universal hanno fatto la scena. Adesso provo a telefonare per sentire.

Io: “Pronto Studi Universal in California?”. Loro: “Sì cosa vuole?”. Io: “Scusi il film di Sandra Bullock ‘La casa sul lago del tempo’?”. Loro: “E allora?”. Io: “Niente volevo sapere se la scena del bacio è stata girata in Italia”. Lui: “Sì, a Chieti”. Io: “Veramente?”. Lui: “Ma si figuri, secondo lei veniamo in Italia con una troupe di 30 persone per girare un minuto di film quando bastano due cartelli con scritto Chieti e una falsa stazione di cartapesta?”. Io: “Non so dica lei”. Lui: “Senta imbecille, non ha niente da fare che telefonare qui?”. Io: “Va bene lei è licenziato!”. Lui: “Non penso!”. Io: “E’ vero non perderà il suo lavoro, però adesso telefono a Brad Pitt per lamentarmi”. Lui: “Di cosa?”. Io: “Lei non si preoccupi!” Interviene chi ascolta la telefonata e fa: “Siete due pirla, lei in Italia che chiede e l’altro che risponde”.

Puoi parlare in modo diffuso e corretto del calcio milanese? Fai un pezzo lungo.

Luca, Chieti

Allora partiamo da qui: Milano ha due club che hanno vinto in totale 10 coppe dei campioni (chiamiamo così per comodità). Non per partito preso ma prima che arrivasse Berlusconi la squadra più importante di Milano era l’Inter. La prova? Tante. L’Inter ha conquistato la stella dei 10 scudetti molti anni prima del Milan. Negli anni Novanta vinceva diverse coppe Uefa. L’Inter non è mai stata in serie B. Per queste e altre ragioni il derby d’Italia è sempre stato Juve-Inter. Vale a dire le due squadre più importanti. Ripeto con Berlusconi tutto è cambiato. Il Milan vince 5 Champion più il resto. Insomma sorpassa come importanza l’Inter (che comunque rimane l’ultima italiana ad aver vinto la Champion). Il Milan è come importanza il secondo club più importante al mondo. Ecco perché una città con 10 Champion non può avere un solo stadio. No! Sindaco bisogna farne due nuovi. Uno per ogni club. Le opzioni sono uno da 102.000 posti per l’Inter e uno da 85.000 posti per il Milan. Più altri due stadi da 40.000 posti per le squadre minori della città. I fondi europei ci sono.

Cosa pensi della Repubblica Popolare Cinese?

Console cinese a Milano

Penso benissimo, infatti io tengo per il blocco Cina-Urss (Russia, scusa). Pur essendo di qui la mia barista è cinese. Il presidente dell’Inter è cinese eccetera. La muraglia cinese è stata oltre a essere il monumento più bello al mondo con Marina Abramovich il momento più romantico della storia. Lei che si incontra a metà strada con il suo fidanzato che poi si sono lasciati.