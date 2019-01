Lettera d'amore al cast di Ocean's 8 (e non solo)

Gentilissima Cate Blanchett. Che bel film “Ocean n. 8”. Posso dirti una cosa? Ti amo. E questa rubrica è per te. Da sempre.

Amore possiamo scriverci lettere e basta senza mai vederci?

È più bello. Baci amore.

* * *

Gentile Anne Hathaway, lo ero già prima ma dopo averti vista nel film “Ocenan’s”, lo sono di più. Innamorato di te.

Infatti oggi telefono alla redazione del Foglio per dirgli di fare un sito solo su di te Amore.

* * *

Gentile Sandra Bullock. Ho appena visto il tuo film “Ocean’s Eight”.

Sei bellissima. Ti dedico il mio amore per te. Tranne questa poesia.

Però adesso non faccio in tempo a scrivertela.

Ciao ti amo.

* * *

Gentile Rihanna ho visto il tuo film Ocean’s (otto).

Sei bellissima.

Per cui ti amo e basta. Lo ero già prima. Amore.

* * *

Ps. Nota di servizio per quelli del Foglio. Nessuna attrice del film deve sapere che ho scritto anche alle altre.

* * *

Gentile Georgina Ronaldo,

vi scrivo tramite questa rubrica per dirvi che sarei innamorato di voi. Tengo diverse vostre foto. E con altri miei colleghi del Foglio abbiamo fondato un suo Fan Club. Alcuni sono per la Juve altri no. Ma questo amore non c’entra.

Ps. Io tengo per il Toro, ma amo lei.

* * *

Gentile Vanda Icardi. Inutile scrivere una lettera d’amore alla donna che si ama. Meglio tenersi questo nobile sentimento per i sogni. Siete bellissima. Da sempre. Sono innamorato di lei. Questa rubrica è sempre e solo per lei. Baci.

* * *

Genitle Nancy Pelosi. Posso scrivervi una lettera d’amore? Dove gentilmente la mando? Al Senato Usa, all’ambasciata italiana a Roma? A quella a Washington?

Io per sicurezza la mando a tutti questi posti.