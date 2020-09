Chitarra e Patty Pravo, le passioni del ministro Gualtieri

L’emissione di Italian bond via Instagram, un fruttuoso vertice Opec, l’incontro con i compagni di classe della terza media, le vacanze a Pola. L’Innamorato fisso naviga sui social e trova foto inedite, di lavoro e no, di Roberto Gualtieri

Oggi parliamo di Roberto Gualtieri, il più bravo ministro dell’Economia dall’unità del Regno, e delle sue foto sui social. Nella prima foto, su Instagram, il ministro rilancia un concorso che nel Conte I non aveva avuto seguito. Emissione di “Italian bond” solo per i risparmiatori italici. Prima dell’emissione, il ministero chiede agli italiani chi dovrà essere raffigurato sul titolo obbligazionario stesso. Ecco i risultati (votanti: 230.000): sul bond, taglio da 5.000 euro verrà disegnato Tardelli che esulta come un matto dopo il goal della finale del 1982. Sul bond da 7.500 euro, vince e sarà raffigurata Raffaella Carrà (che nei paesi in lingua spagnola è la showgirl numero 1). Sul bond da 10.000 euro, ci sarà “Azzurra”, la mitica barca che contese trent’anni fa la coppa America di vela.