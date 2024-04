Quel che resta dell'umanità, mentre si cerca una scienza dell'essere umano

Dire umanità, parlare di genere umano non si può più usando come sinonimo la parola “uomo”. La tradizione di un tale uso linguistico (“il destino dell’uomo”) si è ormai giustamente interrotta e la responsabilità dell’interruzione è dovuta all’autocoscienza femminile e al movimento femminista. L’umanità non è dell’uomo ma degli esseri umani, sono maschi e femmine, ognuno di loro un individuo con le sue caratteristiche singolari. Ci sono femmine che si sentono e vogliono essere maschi e maschi che si sentono e vogliono essere femmine, anche se per nascita e biologia non lo sono. Ma sesso e sessi a parte, e a parte anche ogni personale preferenza sessuale, il vero problema credo che sia un altro. Che sia cioè, come dice il titolo del libro dello scrittore svedese Björn Larsson, "Essere o non essere umani" (Raffaello Cortina Editore, pp. 436, euro 26). Il libro si apre su interrogativi che possono dare le vertigini, come quelli sullo scopo, sul senso della vita e su tutta la condizione umana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE