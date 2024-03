La leggerezza dell'acciaio per ridisegnare lo spazio: Richard Serra (1938-2024)

Richard Serra è stato il più importante scultore americano del secondo Novecento ed è morto martedì. Negli anni Sessanta, da giovane studente, insieme all’amico Philip Glass, andava tardi la sera alla Coupole dove sapeva che quell’animale notturno di Giacometti sarebbe arrivato verso le due, con i capelli impiastricciati di gesso e malta, in compagnia di Beckett. “Ero una sorta di groupie di Giacometti”, raccontava in un’intervista. Dopo una laurea in Letteratura e studi di arte a Yale, Serra era arrivato nella Parigi degli esistenzialisti, a distanza di decenni ancora influenti sul suo pensiero. Ma nel soggiorno francese soprattutto Constantin Brancusi – andava quasi ogni giorno a visitare il suo studio – aveva contribuito a farlo spostare dalla pittura alla scultura. Ricorda che già da bambino camminando sulla spiaggia della sua San Francisco si meravigliava per come le impronte lasciate sulla sabbia cambiassero prospettiva con il movimento, con il punto di vista, una precoce attenzione alla spazialità che sarebbe diventata il tema delle sue sculture.

