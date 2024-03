Protestare per la causa palestinese alla Biennale si può, ma con buon senso

Il 20 febbraio è stata inaugurata la Diriyah Contemporary Art Biennale in Arabia Saudita. Direttrice artistica Ute Meta Bauer, tedesca. Titolo “After the Rain”, dopo la pioggia. Titolo molto ottimista, sia per la zona geografica dove si tiene la Biennale sia per il fatto, molto simbolico, che sul nostro mondo contemporaneo la pioggia di guerre e violenza non sembra avere intenzione di smettere. Comunque sia, un bel pezzo del mondo dell’arte contemporanea ha partecipato all’inaugurazione senza batter ciglio. Nessun arricciamento di naso, lamentela, protesta, appello, raccolta firme e cosi via. Anche se in Arabia Saudita esiste un apartheid di genere ufficiale, si tagliano teste e altre parti del corpo di chi infrange la legge e i dissidenti sono eliminati in stile “Texas Chainsaw Massacre”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE