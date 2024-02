Quegli intellettuali che rinnegarono Croce per avvicinarsi al fascismo

Nel catalogo della nuova casa editrice Fuoriscena, tra un libro sull’“apartheid in Palestina” e un altro del magistrato Nino Di Matteo sulla “trattativa stato-mafia” (che entrambi, temo, avrei difficoltà a leggere), si fa notare un più sobrio volume sui due manifesti degli intellettuali dell’aprile-maggio 1925: quello scritto da Giovanni Gentile e l’altro di risposta che venne redatto da Benedetto Croce. Sono due testi importanti della nostra storia, non facili da reperire (un’edizione dell’editore Aragno di qualche anno fa ha circolato assai poco), in cui si materializzavano due concezioni molto diverse dei compiti dell’intellettuale. Sarebbe dunque da salutare con molto favore la ripubblicazione, non fosse la modalità un po’ troppo disinvolta con cui questo libro viene presentato ai lettori. Non si capisce, ad esempio, per quale ragione si sia ripreso il testo gentiliano direttamente dal Popolo d’Italia, non utilizzando dunque la versione, resa nota vari anni fa dallo storico Emilio Gentile, in cui erano indicate le parole aggiunte o tolte direttamente da Mussolini, al quale l’autore aveva sottoposto il testo prima della pubblicazione (circostanza, come si capisce, molto rilevante quando si parli delle responsabilità degli intellettuali, che però ai lettori di questo libro rimane ignota). Ai testi dei due manifesti, abbastanza brevi, sono stati aggiunti articoli dell’epoca scelti però con un criterio che resta difficile da capire. Ma questi e altri possibili rilievi non si sa bene a chi indirizzarli perché il libro non ha l’indicazione di un curatore purchessia: i due storici coinvolti (Giovanni Scirocco e Alessandra Tarquini) non sembrano avere questa veste e firmano soltanto due brevi introduzioni. Introduzioni che, a parte qualche perplessità (ad esempio laddove Tarquini invita tutti noi italiani ad “assumerci le nostre responsabilità” di fronte al fascismo, riprendendo il luogo comune, più moralistico che storico, sui mancati conti col nostro passato), hanno soprattutto un difetto: data la sinteticità non riescono a fornire un’adeguata contestualizzazione storica al lettore non specialista.

