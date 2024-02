Così demagoghi estremisti e populisti sobillarono i contadini contro Weimar. E spianarono la strada a Hitler

Protestavano contro le tasse, contro l’usura praticata dalle banche, contro le politiche agricole, contro la concorrenza sleale dei prodotti d’importazione. E pure contro il maltempo. Piangevano miseria. Si lamentavano di essere al fallimento. Chiedevano sussidi. Inscenavano proteste clamorose. Ce l’avevano con la burocrazia, i regolamenti farraginosi, con gli esattori, con la giustizia che gli dava torto, con la stampa, con il grande capitale internazionale, ma soprattutto con gli ebrei e la repubblica “giudaica” di Weimar. Rote Judenrepublik, repubblica rossa degli ebrei, la definivano. In breve: ce l’avevano con il sistema democratico, la più avanzata democrazia nell’Europa di allora. Curioso: dalle loro parti, nelle campagne, di ebrei non se ne vedevano proprio. Tutt’al più qualche bottegaio in città. Gli bastava il sentito dire, l’immagine che se n’erano fatta, che gli veniva conculcata. Con la sinistra socialdemocratica ce l’avevano perché era stata al governo. Con la sinistra comunista probabilmente perché gli evocava espropriazioni. Non volevano certo fare la fine dei kulaki in Russia. Con i giornali, tutti i giornali, ce l’avevano perché li sentivano estranei, incomprensibili, ostili.

