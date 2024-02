La tecnologia nell'arte, una vertigine della contemporaneità

Siamo stati a Bologna per i dieci anni dell’avveniristica Fondazione MAST che inaugura l’anno una mostra che affronta il tema delle mutazioni della società attraverso il mezzo della videoarte

Qual è il problema che tormenta noi occidentali? Urs Stahel – curatore e responsabile delle attività espositive della Fondazione MAST (Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia) di Bologna - non ha dubbi. “Ad affliggerci – spiega al Foglio quando lo incontriamo nel luminoso ed avveniristico museo bolognese che in questi giorni festeggia i suoi primi dieci anni - è sicuramente una combinazione letale di accelerazione, quantità e complessità che oltre a rappresentare una sfida, rischia di sopraffarci”. “Più del 40% della popolazione – aggiunge - si avvia alla totale rinuncia ai mezzi di informazione tradizionali che hanno una funzione di mediazione e moderazione. Viviamo in una rivoluzione permanente e negli ultimi cinquant’anni abbiamo imboccato a gran velocità la corsia preferenziale verso l’alta tecnologia e la digitalizzazione. Nel frattempo, la formazione, il lavoro e l’intrattenimento sono delegati al controllo dell’Intelligenza Artificiale e questo vale anche nella fotografia e nell’arte contemporanea dove l’AI stessa va di pari passo con la realtà virtuale, la realtà aumentata, i progetti digitali, le tecnologie e i social media che hanno sconvolto proprio il mercato dell’arte contemporanea e dell’arte nei modi più disparati”.