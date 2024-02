Il secondo Giulio dopo Giulio Einaudi fu Bollati, intellettuale e maestro

Per circa trent’anni è stato “il numero due della Einaudi”. Il secondo Giulio dopo Giulio Einaudi. Così veniva denominato Bollati, del quale ricorre ora il centenario della nascita, e io non posso non ricordarlo. Dal 1983 fino al 1996, anno della sua scomparsa, Bollati è stato il mio editore. Volle conoscermi appena se ne andò dalla Einaudi, ormai affollata da persone che gli piacevano poco. Mi incoraggiò ed ebbe in me una fiducia che io non avevo. Prima al Saggiatore, dove si era per un po’ trasferito come direttore editoriale, poi per un paio d’anni di nuovo all’Einaudi, che era stata commissariata, infine alla Bollati Boringhieri, che sua sorella Romilda acquistò per lui, Giulio mi pubblicò quattro libri. E con lui ho collaborato per un po’ come editor letterario, benché di editoria capissi poco e mi mancava anche la passione. Mi ero dimesso dall’università sopraffatto da un attacco improvviso di noia accademica acuta, e quindi avevo bisogno di un nuovo lavoro.

