Le altre verità a Sanremo che scandalizzano

Teresa Mannino è incantevole, incantevole il suo sorriso occhialuto, la sua disinvoltura non relativizzabile, assoluta, con agio e finta leggerezza (ma anche vera) finalmente si ride, si pensicchia, un monologo intenso e giocondo e breve con tutte le vocali sbagliate, neanche fosse il grande avvocato Grazia Volo, e tutte le idee antropologiche storiche paleontologiche zoologiche etologiche agronomiche filosofiche e gender giuste, tutte giuste, da Protagora in giù, eloquio semidivino, alla siciliana. Ho sempre amato e temuto la donna siciliana, mi sembra di natura manesca e arrogante nel suo fascino un po’ omicida, e ho sempre sbagliato perché non ho tenuto conto di Teresa, una gioia per chi al favoloso Ariston non ha lasciato occhi e orecchie a casa.

