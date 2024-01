Riordinare la percezione deviata dei nostri istanti di vita. Un libro

La casa editrice indipendente NR ci regala sempre libri che sono cibo per il pensiero, come direbbero gli americani: non a caso, tutti i suoi titoli sono traduzioni di autori Usa. Ognuno dei suoi saggi si rivela un utile strumento per riflettere, ponendoci davanti alla sfida di cambiare la prospettiva dalla quale guardiamo il mondo. Una sfida difficile perché ci mostra come il nostro sguardo adotti spesso una visione univoca per pigrizia intellettuale o perché altri interessi, in primo luogo economici, si impadroniscono di noi. In Salvare il tempo. Alla scoperta di una vita oltre l’orologio (magistralmente tradotto da Raffaella Menichini), Jenny Odell non è da meno. Anzi, ci pone davanti a una sfida così insormontabile da apparire impossibile: ripensare il nostro senso del tempo. Siamo così abituati a misurare il tempo in un solo modo che ci sentiamo come i pesci di quel testo di David Foster Wallace, così abituati a stare nell’acqua da non saperla riconoscere. Nel nostro caso, l’acqua è il tempo e la sua misurazione: un giorno è per noi un concetto astratto, diviso in ventiquattro unità omogenee a loro volta divise in sessanta unità omogenee e così via. Un concetto che Odell prende a picconate ricordandoci innanzitutto che si tratta di una misurazione divenuta invasiva in tutto il mondo solo nel XX secolo, introdotta per soddisfare l’interesse economico di pochi, ritenuto il valore cardine della società capitalistica da metà Ottocento in poi.



