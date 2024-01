Nell'Ucraina di Žadan, dove si scontrano nonsense e utilitarismo sovietico

Prima dell’invasione era “Anarchy in the UKR”. Pagine di vodka e hashish, sguaiate al punto giusto, sfrenate e toccanti, a valanga fra treni, autostop e serate stesi sull’erba, seguendo le tracce degli anarchici ucraini, mitizzando e smitizzando simboli ed eroi sovietic

Che odore ha la vita vera? La vita adulta, s’intende. Ecco: quella vita, esattamente, di cosa sa? “Di tavola calda per camionisti, di tute da lavoro sporche di grasso, e – inaspettatamente – di gomma da masticare jugoslava”. La madeleine è la cingomma titoista. Poi c’è tutta la paletta stradaiola ucraina, la densità sensoriale della vita in un paese in cui, se accadono cose interessanti, “accadono nelle stazioni ferroviarie”.