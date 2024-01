Macelleria, flagelli, Grand Guignol. Le mille facce della guerra

Gli assiri erano i peggiori, ma i cinesi non scherzavano. Così i popoli antichi raccontavano le loro crudeltà per fare propaganda. La religione strumentalizzata e il mistero dei massacri biblici

C’è un antico testo cinese che gronda sangue, teste e orecchie mozze. Si intitola Shifu, la conquista. La conquista, nel secondo millennio prima di Cristo, del leggendario regno di Shang, culla della civiltà cinese, da parte della dinastia mezzo barbara degli Zhou. E’ un capitolo del Yi Zhou Shu, “testi lasciati in disparte”, sulla Zhou, durata mezzo millennio, la prima dinastia di cui ci sia storia scritta. Erano stati “lasciati in disparte” perché ne davano un’immagine sgradita. E’ un testo talmente esagerato che i filosofi confuciani lo rifiutarono. Faceva a pugni con la loro concezione di guerra giusta e umana, accettabile, di civiltà ispirata. Preferivano non crederci. Così come siamo esterrefatti dagli orrori delle guerre in Ucraina e Gaza, e ce la caviamo pensando che si tratti di esagerazioni propagandistiche degli avversari, o, peggio, facciamo finta di nulla.