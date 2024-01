Il mago della luce. Intervista al direttore della fotografia Dante Spinotti

Nel nuovo film di Barry Levinson “Alto Knights”, in uscita l’anno prossimo – un gangster movie anni 50 che racconta lo scontro tra i due boss nemici della mafia italoamericana Vito Genovese e Frank Costello – c’è una scena ambientata nel cortile di un ospedale: una grande folla di reporter è accalcata in attesa di Robert De Niro (che interpreta straordinariamente entrambi i personaggi). La ripresa è fatta dall’alto, con una grossa gru, e da un operatore con un’altra macchina da presa per filmare l’assalto dei giornalisti. Ma tra le comparse c’è un signore con gli occhiali che nasconde una telecamera Sony moderna sotto un ampio cappotto vintage per filmare De Niro da vicino senza dare nell’occhio. Stacco. De Niro in piedi davanti alla porta di casa nel pianerottolo del suo palazzo. Lo stesso signore stavolta è rannicchiato per terra, maglione azzurro e cappellino da baseball rosso. Dietro di lui tutta la troupe. Qui regge la cinepresa e dà indicazioni a Bob su come muoversi e come cadere sul tappetino posizionato sotto di lui che non verrà inquadrato. Il signore col cappellino non è il regista – Barry Levinson, già alle prese con film del calibro di “Rain Man”, “Sleepers” e “Sesso & Potere” – ma Dante Spinotti, nato a Tolmezzo nel 1943, professione direttore della fotografia. Queste immagini, ancora non del tutto ufficiali, me le fa vedere di straforo al Tucson Film Festival in Arizona sul suo iPhone durante una cena il filmmaker Daniele Colombera, uno dei collaboratori più stretti di Spinotti. Il film di Levinson ha avuto una lunga lavorazione, causata anche dallo sciopero di Hollywood, e sbirciare in azione De Niro e Spinotti, seppure sul monitor di uno smartphone, è una primizia assoluta.

E’ proprio Colombera a mettermi la pulce nell’orecchio: Dante ha appena pubblicato la sua biografia e verrà in Italia per le feste natalizie. Il libro “Il sogno del cinema. La mia vita, un film alla volta” (La Nave di Teseo), scritto insieme a Nicola Lucchi, lo leggo d’un fiato appena rientro in Italia e il giorno di Natale, come regalo, ricevo una chiamata dal suo autore, che è a casa nella sua amata Carnia, tra figli e nipoti.

